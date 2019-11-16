Полиция составила портрет типичного преступника в России

Полиция составила портрет типичного преступника в России
Подростков в этом году было задержано около 27 тысяч человек. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В российском МВД описали, как выглядит типичный преступник в стране — безработный мужчина в состоянии алкогольного опьянения, ранее совершавший преступления. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на статистику МВД России, за прошедшие месяцы этого года в стране было произведено порядка 680 тысяч задержаний. Большинство из задержанных (433 тысячи человек) не имели постоянной работы, а 230 тысяч человек были пьяными на момент преступления. Около 570 тысяч человек из всех задержанных являются мужчинами, остальные — женщины. Подростков в этом году было задержано около 27 тысяч человек, а студентов — более 30 тысяч. 282 тысяч задержанных из общего числа являются рецидивистами. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росстат составил список регионов по количеству мужчин и женщин.

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