Росстат составил список регионов по количеству мужчин и женщин

Единственным российским регионом, в котором проживает больше мужчин, чем женщин, стал Чукотский АО. Фото: pixabay

Единственным российским регионом, в котором проживает больше мужчин, чем женщин, стал Чукотский АО. Фото: pixabay

В Росстате эксперты выяснили, в каком российском регионе проживает больше представителей мужского пола, чем женского. Отметим, что такой регион всего один.

Согласно данным Росстата, единственным российским регионом, в котором проживает больше мужчин, чем женщин, стал Чукотский автономный округ. Так, в округе проживает 50,11% мужчин на 49,89% женщин.

Также были выявлены регионы, где численность обоих полов практически одинакова, среди которых оказались: Камчатский край, Ямало-Ненецкий АО, Чечня и Ханты-Мансийский АО, где число мужчин составляет от 49 до 50%.

В остальных российских регионах разрыв между количеством мужчин и женщин составляет более 5%. Так, в этот список попали Новгородская и Тульская области и Петербург.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 49% российских семей могут себе позволить только покупку еды и одежды.