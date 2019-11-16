Ученые рассказали о продлевающем жизнь напитке

Ученые выяснили, что натуральный кофе способен продлевать жизнь человека. Он содержит большое количество антиоксидантов, которые способствуют долголетию.

Научные сотрудники изучали влияние кофе на человечески организм в течение 12 лет и пришли к выводу, что за это время смертность среди «кофеманов» была ниже. Специалисты объяснили это большим количеством антиоксидантов, содержащихся в напитке. Они влияют на окислительные процессы в организме, которые являются одним из механизмов старения и возникновения серьезных заболеваний, а также на разрушение клеток.

Антиоксиданты помогают замедлить эти процессы, «вступая в борьбу» с воспалениями и нейтрализуя свободные радикалы, которые возникают в организме в процессе обмена веществ, сообщает «Медикфорум».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выяснили, что кофе помогает сократить риск развития рака.