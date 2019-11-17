Врач-диетолог назвала наименее вредные сладости

Диетолог рассказала, что горький шоколад не вреден для организма. Фото: pixabay

Диетолог рассказала, что горький шоколад не вреден для организма. Фото: pixabay

Злоупотребление сладостями не только отрицательно сказывается на внешнем виде человека, а также вредит здоровью. Однако и его нехватка опасна. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие продукты наименее вредны для организма.

Она отметила, что в список таких сладостей входят мармелад, пастила, горький шоколад и зефир без химических желеобразователей в составе.

Как сообщает «АиФ», специалист также подчеркнула, что небольшая порция шоколада, меда или варенья всегда будет лучше и полезнее, чем десерт с огромным списком ингредиентов.

Наиболее вредными сладостями, по словам диетолога, являются жаренные во фритюре продукты, дрожжевые десерты, торты с большим количеством крема и шоколадные батончики. Она добавила, что желающим поддерживать стройную фигуру и воздержаться от «вредностей» стоит руководствоваться формулой: чем сложнее состав, тем вреднее сладость.

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