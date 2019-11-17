В Обухово иномарка снесла ограждение и остановилась у ж/д путей

В Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель за рулем легкового авто снес ограждение железнодорожных путей и едва не вылетел на них.

Авария случилась сегодня, 17 ноября, в Обухово. На опубликованных кадрах видно, что машина стоит буквально у ж/д путей. К месту происшествия прибыли сотрудники ДПС.

В комментариях пользователи шутят, что водитель устал стоять на переезде, из-за чего пошел на крайние меры.

Детали аварии и сведения о возможных пострадавших в соцсети «ВКонтакте» не приводятся.

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