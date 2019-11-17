Ford затормозил об LADA перед пешеходным переходом на Стачек

На проспекте Стачек в Петербурге водитель легкового авто LADA затормозил перед пешеходным переходом, но следовавший за ним Ford сбавить скорость не успел.

Авария произошла сегодня, 17 ноября, возле ТРЦ «Континент». На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что участники перегородили одну полосу, из-за чего на участке затруднено движение.

Согласно данным «Яндекс.Карты», движение на месте происшествия не превышает 30 километров в час.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с иномаркой. Водитель снес забор и оказался у ж/д путей. Причины таких действий пока неизвестны. К нарушителю прибыли сотрудники ДПС.