В Ленобласти состоялся фестиваль «Вперед — к ГТО»

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти наградили спецпризом «За самый сплоченный коллектив». Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти наградили спецпризом «За самый сплоченный коллектив». Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Среди государственных гражданских служащих Ленинградской области прошло спортивное мероприятие под названием «Вперед — к ГТО».

Фестиваль состоялся в воскресенье, 17 ноября, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Участниками соревнований стали более двадцати команд из представителей комитетов областной администрации. Соревнования включали в себя эстафету, нормативы ГТО и альтернативные испытания: челночный бег, прыжки в длину и рывок 16-килограммовой гири.

Первое место в общем зачете заняла команда аппарата губернатора и правительства Ленобласти. «Серебро» взяли в управлении ветеринарии, а почетное третье место досталось региональному комитету финансов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском полумарафоне, состоявшемся сегодня, 17 ноября, приняли участие 3,5 тысячи спортсменов.