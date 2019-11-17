В Ленобласти состоялся фестиваль «Вперед — к ГТО»

Среди государственных гражданских служащих Ленинградской области прошло спортивное мероприятие под названием «Вперед — к ГТО».
Фестиваль состоялся в воскресенье, 17 ноября, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Участниками соревнований стали более двадцати команд из представителей комитетов областной администрации. Соревнования включали в себя эстафету, нормативы ГТО и альтернативные испытания: челночный бег, прыжки в длину и рывок 16-килограммовой гири.
Первое место в общем зачете заняла команда аппарата губернатора и правительства Ленобласти. «Серебро» взяли в управлении ветеринарии, а почетное третье место досталось региональному комитету финансов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском полумарафоне, состоявшемся сегодня, 17 ноября, приняли участие 3,5 тысячи спортсменов.