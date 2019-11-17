В Гатчинском полумарафоне участвуют 3,5 тысячи бегунов

Более 3,5 тысяч спортсменов объединил сегодня Гатчинский марафон. Фото: pixabay.com

Более 3,5 тысяч спортсменов объединил сегодня Гатчинский марафон. Фото: pixabay.com

Юбилейный полумарафон в городе Гатчина собрал почти 3,5 тысячи любителей бега. В этом году спортсмены преодолеют дистанции в 21, 10, 5 и 1,5 километра.

В воскресенье, 17 ноября, в Гатчине проходит ежегодный полумарафон. Спортивное мероприятие проходит в историческом центре города. Сегодня вместе с бегунами-любителями на дистанциях будут опытные профессионалы. Организаторы подготовили для участников маршруты протяженностью в 21, 10, 5 и 1,5 километра.

Вместе с фанатами спорта пробегут Артур Бурцев, чемпион России по эстафетному бегу и мастер спорта по легкой атлетике, триатлонистка Мария Гостева, и зарубежный гость — организатор марафонов в Эстонии Йэль Тинтс.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала 42-летний кениец Элиуд Кипчоге побил собственный мировой рекорд по бегу, преодолев марафонскую дистанцию (42 км) менее чем за два часа.