Кениец Элиуд Кипчоге пробежал марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа

Элиуд Кипчоге первый в истории человек, который пробежал 42 километра марафонской дистанции за 1 час 59 минут и 40 секунд.

К историческому забегу Кипчоге готовился почти полгода. Предыдущая представившаяся ему попытка, в 2017 году, оказалась неудачной: не хватило 25 секунд. Кениец с 2013 года, после единственного поражения в Берлине, завоевывает первые места во всех соревнованиях, где принимает участие.

Спортсмену помогала команда из 150 человек: тренеры и врачи составляли почти поминутный план того, что будет происходит на дистанции.

Несмотря на значимость события, рекорд Кипчоге не будет зарегистрирован, поскольку забег был закрытым, а значит, не может быть ратифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в 2020 году Петербург станет первой российской площадкой, на которой пройдет турнир по триатлону Ironman.