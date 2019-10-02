В Петербурге пройдет первый в России турнир по триатлону Ironman

В Петербурге пройдет первый в России турнир по триатлону Ironman
Впервые за 42 года соревнования пройдут в России. Фото: https://pixabay.com/

Первый на территории России международный турнир по триатлону Ironman состоится в Северной столицы в июле 2020 года.

Ожидается, что мероприятие посетят десять тысяч человек из шестидесяти стран мира. В России это соревнование впервые пройдет в Петербурге.

Триатлон представляет из себя три непрерывных этапа: заплыв на 1,9 км, затем велосипедная гонка протяженностью в 90 км и напоследок марафонский забег на 21,1 км. Спортивная программа будет составлена отдельно для женщин, мужчин и детей.

Всемирная корпорация триатлона проводит турнир в разных странах с 1978 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге сегодня в 22:00 на стадионе «Газпром Арена» состоится матч сине-бело-голубых и португальской «Бенфики». «Зенит» встретит соперников в форме лазурного цвета.

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