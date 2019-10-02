«Зенит» в лазурном сыграет против «Бенефики» в красно-белом

Петербургский «Зенит» определился с формой на матч с «Бенефикой». На поле команда выйдет в лазурном.

«Сегодня играем в лазурном!», — сообщили в официальном твиттере футбольного клуба.

Вратарь «Зенита» облачится в черное. Игроки «Бенефики» выбрали красно-белую форму. Вратарь будет в белом.

«Зенит» и «Бенефика» встретятся 2 октября на «Газпром Арене» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по московскому времени.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро Гранде. Ассистировать ему будут Хуан Юсте и Роберто Алонсо.

Отметим, что прежде матчи Лиги чемпионов не проводились на «Газпром Арене».

По итогом первого тура группового этапа «Зенит» расположился на втором-третьем месте турнирной таблицы Группы G. Команда сыграла вничью с «Лионом» и получила одно очко. «Бенефика» занимает последнее место после проигрыша в матче с «РБ Лейпциг».