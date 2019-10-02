«Зенит» проведет матч Лиги Чемпионов с «Бенефикой»

Петербургский «Зенит» и лиссабонская «Бенифика» встретятся 2 октября в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет на «Газпром Арене».

Стартовый свисток будет дан в 22:00 по московскому времени. Составы команд пока не объявлены.

Обслужит встречу 43-летний судья Карлос дель Серро Гранде. Ассистировать ему будут Хуан Юсте и Роберто Алонсо, в резерве— Гильермо Куадра Фернандес. На матче будет использоваться система видеопомощи арбитрам VAR.

Перед матчем болельщиков ждет традиционный «Фан-Променад». В программе — литературные чтения актеров театра имени Ленсовета, выступление Хора Михаловского театра, рок-концерт в исполнении академического ансамбля, настольный футбол и перфоманс уличных графити-художников.

Движение транспорта в связи с матчем ограничено. С 00:00 2 октября до 2 часов ночи 3 октября проезд недоступен по улице Савиной от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережной Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина к Южной дороге, Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северной дороге от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, по Теннисной аллее от Южной дороги, а также по Велосипедной аллее от Северной дороги.

Улица Рюхина от дома 1 по Кемской до Морского проспекта будет перекрыта с 19:00 до 1:00 3 октября. Проезд по Яхтенной от Савушкина до Приморского проспекта и по Приморскому от Беговой улицы до Яхтенной будет недоступен с 22:00 2 октября до 1:00 3 октября.

На отдельных участках также будут действовать знаки «Направление движения по полосам», «Движение направо» и «Остановка запрещена».

Напомним, в первом туре группового этапа «Зенит» встретился с «Лионом» во Франции. Команды сыграли вничью и делят второе-третье место турнирной таблице, имея в активе по одному очку. «Бенефика» занимает последнее место. В первом туре команда уступила немецкому «РБ Лейпцигу» со счетом 1:2.