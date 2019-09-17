«Зенит» и «Лион» сыграли вничью

Матч завершился со счетом 1:1. Выявить лучшего не удалось даже в добавленное время.

Об этом стало известно сегодня, 17 сентября. Обо всем сообщается в Twitter-аккаунте петербургского футбольного клуба. Матч состоялся в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. На поле встретились «Зенит» и «Лион» во Франции. Поддержать наших футболистов поехали 300 петербургских болельщиков. Их порадовал на 41-й минуте Сердар Азмун, который забил гол и открыл счет. Уже через 10 минут Депай из команды соперника удачно атаковал ворота «Зенита» и сравнял счет. Несмотря на то, что у обеих команд был шанс отыграться, выявить сильнейшего не вышло.

Напоминаем, что с первых минут на поле вышли новички – Осорио и Караваев. С ними плечом к плечу играют Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Артем Дзюба и капитан Бранислав Иванович. Ворота «Зенита» защищает Андрей Лунев.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» подписал контракт с вышедшем из колонии Кокориным. Кокорин с июня 2019 года находился в статусе свободного агента. Это означает, что он может быть дозаявлен вне трансферного окна.