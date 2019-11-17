Иномарка сбила забор у перекрестка Испытателей

Иномарка сбила забор у перекрестка Испытателей
Фотография с места аварии. Фото: vk.com/spb_today

В четверг днем, 17 ноября, в Санкт-Петербурге случилось дорожно-транспортное происшествие. Машина из каршерингового сервиса вылетела с с перекрестка Испытателей и Сизова и сбила забор.

«Водитель Audi каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» рванул с перекрестка Испытателей и Сизова, сбил забор и оказался на газоне»,- сообщили пользователи сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Также очевидцы отметили, что никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с участием двух иномарок. Ford затормозил об LADA перед пешеходным переходом на Стачек.

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