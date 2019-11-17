Врачи рассказали как выявить женский алкоголизм

Медики составили список симптомов, по которым можно выявить надвигающуюся болезнь. Данные симптомы указывают на наличие начальной стадии болезни.

На начальном этапе у женщин наблюдаются перемены в характере: случаются перепады в настроении, впышки агрессии, ярости.

Во снешности тоже происходят значительные изменения: разрушаются зубы, меняется структура волос, появляется седина.

Также отмечается, что у женщин снижается концентрация внимания.

На более поздних сроках болезни появляется дряблость кожи, желтушность склер глаз, отеки под глазами и на шее, «звездочки» на носу и щеках.

Для избавления от данной проблемы специалисты советуют решать каждый случай индивидуально. Можно помочь женщине найти хобби, либо увлечь ее работой. Также очень важно оказать человеку в данной ситуации поддержку.

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