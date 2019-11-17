Правила продажи алкоголя в магазинах могут ужесточить

В ОНФ считают, благодаря реализации проекта россияне станут пить меньше спиртных напитков. Фото:Pixabay

В ОНФ считают, благодаря реализации проекта россияне станут пить меньше спиртных напитков. Фото:Pixabay

Организация «Общероссийский народный фронт» отправила в Минздрав и правительство письмо с предложением прекращать продажу алкоголя после 22:00.

Данное предложение вносит изменение в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…». На данный момент продажа алкоголя по нему разрешена с 8:00 до 23:00.

В организации считают, что данное действие приведет к снижению числа преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, а также числа ДТП.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга обнаружили торговый павильон с выпечкой и десертами, в котором из-под полы продавали алкоголь.