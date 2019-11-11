В Выборгском районе ликвидировали пекарню, продававшую алкоголь

В Выборгском районе Северной столицы, на улице Есенина, обнаружили торговый павильон с выпечкой и десертами, в котором из-под полы продавали алкоголь.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга ликвидировали постройку, сообщили в пресс-службе комитета в понедельник, 11 ноября. Выяснилось, что в заведении не обустроили уголок потребителя, а покупателям не выдавали чеки после совершения покупок.

Кроме того, владелец заведения продавал алкогольную продукцию за пределами торговой точки и задолжал арендную плату за земельный участок в размере трехсот тысяч рублей. Несмотря на требование освободить помещение, лавка продолжала работать. Тогда сотрудникам комитета пришлось освободить участок своими силами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ККИ закрыл точки торговли хот-догами в Петербурге.