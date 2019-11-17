Бюджетные смартфоны на Android не безопасны

Специалисты компании Kryptowire уделили внимание в своем исследовании программному устройству смартфонов на базе Android.

Исследователи обнаружили 146 новых уязвимостей в предустановленных приложениях на смартфонах с ОС Android.

Мошенники и хакеры могут использовать данные бреши в системе для кражи личных данных пользователей, а также прослушки телефонных разговоров. Злоумышленники могут иметь возможность подключения к камере и микрофону телефона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что первый гибкий смартфон от Huawei был раскуплен за день.