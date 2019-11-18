Кадыров объяснил свои слова об убийстве людей за оскорбления в Сети

Кадыров объяснил свои слова об убийстве людей за оскорбления в Сети
Рамзан Кадыров. Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объяснил, что имел виду, говоря о необходимости жестко отвечать за оскорбления в Сети, «убивая, сажая, пугая».

По его словам, высказывания, которые он произносит, не стоит воспринимать буквально. Кадыров подчеркнул, что угрозы побить и убить соответствуют адату — дани традиций (своду традиционных обычаев у народов Кавказа и Средней Азии).

В сюжете на телеканале ЧГТРК «Грозный» глава Чечни рассказал, что такие высказывания в традиционном лексиконе являются нормой. Он добавил, что такие слова он позволяет даже в адрес собственных детей.

«Всегда было — запугивать, ругать», — отметил Рамзан Кадыров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о простуде Рамзана Кадырова. Соответствующая информация появился в Facebook.

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