Стало известно о болезни Кадырова

Глава Чеченской Республики простудился и теперь нуждается в отдыхе и лечении.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Обо всем рассказал министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов на своей странице в Facebook. Он отметил, что Рамзан Кадыров болен несерьезно – его плохое самочувствие Сулейманов назвал нормальной реакцией на смену погоды. Главе Чечни поставили диагноз – ОРЗ. Скорее всего, Кадыров простудился во время одного из мероприятий. Сейчас он получает «банальное противогриппозное лечение».

До этого ряд СМИ писали, что у политика якобы нашли серьезное заболевании, но это оказалось лишь слухами. Источники уверяли, что Кадыров отправился в московскую больницу.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что чеченки извинились перед Кадыровом за просьбу помочь им с жильем. Чиновники отсчитали трех уроженок Чечни, переехавших в Дагестан. Их обвинили в попытках получить жилье, в котором они, по мнению властей, не нуждаются.