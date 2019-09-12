Чеченки извинились перед Кадыровом за просьбу помочь им с жильем

Чиновники отсчитали трех уроженок Чечни, переехавших в Дагестан. Их обвинили в попытках получить жилье, в котором они, по мнению властей, не нуждаются.

Асет Эльбазурова, Зарема Лорсанова и Яхмат Митишева ранее обратились к главе республики Рамзану Кадырову с просьбой предоставить им жилплощадь. Женщины рассказали, что живут в плохих условиях и не знают, к кому обратиться за помощью.

Информация была проверена. Выяснилось, что три чеченки около 20 лет назад переехали в дагестанский Хасавюрт. У каждой из них в Чечне остались семьи, сообщает ЧГТРК «Грозный».

Местные СМИ выпустили телесюжет о женщинах под названием «Очередной случай откровенного мошенничества». В результате чеченки были вынуждены извиниться перед Рамзаном Кадыровом за просьбу о помощи.

Чиновники также отсчитали родственников женщин за то, что те не заставили их вернуться домой.

«Не мы должны за ними бегать. Это ваши женщины. Вы должны это решать. Когда такое было, чтобы чеченцы не смотрели за своими женщинами?», — сказал первый зампредседателя правительства Чечни Иса Тумхаджиев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Рамзан Кадыров мечтает о маленькой мечети в свою честь.