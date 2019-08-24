Кадыров мечтает о маленькой мечети в свою честь

Глава Чечни надеется, что народ построит мечеть после его смерти.

Об этом стало известно 24 августа. Обо всем глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в интервью изданию «Чечня Сегодня».

Чеченский лидер заявил, что народ думал, что самой большой мечети в Европе дадут имя главы республики. В итоге «Гордость мусульман», чье открытие состоялось 23 августа, носит имя пророка Мухаммада. Кадыров был бы рад, если бы после его смерти чеченцы построили небольшую мечеть и назвали бы в его честь.

«А так, пока мы есть, мы и дальше будем строить мечети, медресе, школы, спортзалы»,

— поделился Кадыров.

Напоминаем, что в городе Шали открылась самая большая в Европе мечеть, где одновременно смогут находиться 30 тысяч прихожан. Это даже больше, чем проживает в самом городке.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что стало известно, что будет делать шестилетний «охранник» Кадырова.