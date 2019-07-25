Стало известно, что будет делать шестилетний «охранник» Кадырова

Оказалось, что у него нет никаких обязанностей.

Об этом рассказал 25 июля министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров. Он заявил, что юному Магомеду-Эми Газиеву не нужно становиться охранником главы республики Рамзана Кадырова. Мальчику преподнесли много подарков и не заставляют что-то делать. Умаров заявил, что ребенку позволяют быть собой и наслаждаться играми, пока не надоест.

Он также отметил, что все надеются, что Магомед-Эми Газиев никогда не будет держать в руках оружие, чтобы направить его на кого-то. Все желают ребенку светлого будущего.

Напоминаем, что юный чеченец записал видео, в котором говорит, что хочет охранять Рамзана Кадырова. Тот, узнав о мечте мальчика, решил исполнить ее – теперь у Магомеда-Эми Газиева есть игрушечное оружие и амуниция.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кадыров взял на работу нового охранника, ему 6 лет. Подписчиков главы Чечни интересует зарплата Магомеда-Эми Газиева.