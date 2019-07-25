Кадыров взял на работу нового охранника, ему 6 лет

Кадыров взял на работу нового охранника, ему 6 лет
Оружие и транспорт закупят в детских магазинах Грозного. Фото: https://vk.com/ramzan

Подписчиков главы Чечни интересует зарплата Магомеда-Эми Газиева.

Рамзан Кадыров взял на службу охранииком шестилетнего ребенка. Глава Чечни наткнулся на ролики мальчика в Сети: Магомед-Эми Газиев хотел охранять Кадырова, и тот решил ему разрешить.

Магомед-Эми получил должность командира, его уже обеспечили обмундированием, рассказал Кадыров на странице в соцсети “Вконтакте”. Оружие и транспорт закупят в детских магазинах Грозного. Куратором Газиева станет глава ЧГТРК “Грозный” Ахмед Дудаев.

Кадыров не раскрыл данных о зарплате нового охранника, а между тем этот факт серьезно интересует его подписчиков в социальной сети. Стоит отметить, что дети на юге России хорошо отжимаются: ранее Gazeta.SPb сообщила, что мальчик из Ингушетии отжался 4445 раз за 2 часа, побив рекорд маленького уроженца Чечни.

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