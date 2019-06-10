Мальчик из Ингушетии отжался 4445 раз за 2 часа

Достижение внесут в Книгу рекордов России, а сам мальчик получит квартиру.

Ибрагим Льянов, 6-летний житель Ингушетии отжался 4445 раз за подход, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство спорта Ингушетии 10 июня.

На установление мирового рекорда, который зафиксировали представители Книги рекордов России, у Льянова ушло ровно 2 часа.

Глава спортклуба “Чингиз”, где занимается мальчик, отдал ему ключи от квартиры в Магасе как приз. Магас — столица Ингушетии, двухкомнатная квартира в нем может стоить от 2 млн рублей.

Можно подсчитать, как быстро мальчик отжимался: 2 часа это 120 минут или 7200 секунд. Получается в среднем одно отжимание за 1,6 секунды.

В ноябре Рахим Куриев из Чечни (5 лет) отжался 3202 раза за 2,5 часа и получил от Рамзана Кадырова Mercedes.

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