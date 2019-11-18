Петербуржцев возмутили мужчины, справляющие нужду в Фонтанку

Жители Северной столицы были возмущены уведенным на набережной реки Фонтанки: двое неизвестных справляли нужду прямо в воду.

Происходящее сфотографировали сегодня, 18 ноября. На кадрах видно, как двое мужчин перелезли через ограждение и, не стесняясь прохожих, делают свои дела.

В комментариях пользователи заявили, что позволить себе такое отношение к городу могут только гости Петербурга, а не коренные жители. Они также предположили, что мужчины были в нетрезвом состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии в Петербурге. Проезжую часть не смогли поделить Porsche и Hyundai.