На Льва Толстого не разъехались Porsche и Hyundai

На улице Льва Толстого в Северной столице произошло ДТП с иномарками. Разъехаться не смогли Porsche и Hyundai.

Авария случилась сегодня утром, 18 ноября. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины столкнулись в зоне пешеходного перехода. У Hyundai почти отвалился бампер.

Точные причины столкновения в соцсети «ВКонтакте» не приводятся. Служб на месте не видно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о поисках ребенка. 12-летний мальчик ушел из дома. По словам его матери, это случилось после ссоры со школьным учителем.