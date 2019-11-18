На Льва Толстого не разъехались Porsche и Hyundai

На Льва Толстого не разъехались Porsche и Hyundai
Машины стоят прямо на пешеходном переходе. Фото: vk.com/spb_today

На улице Льва Толстого в Северной столице произошло ДТП с иномарками. Разъехаться не смогли Porsche и Hyundai.

Авария случилась сегодня утром, 18 ноября. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины столкнулись в зоне пешеходного перехода. У Hyundai почти отвалился бампер.

Точные причины столкновения в соцсети «ВКонтакте» не приводятся. Служб на месте не видно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о поисках ребенка. 12-летний мальчик ушел из дома. По словам его матери, это случилось после ссоры со школьным учителем.

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