В Петербурге пропал 12-летний школьник. Он ушел из дома после ссоры с учителем

В Красносельском районе Северной столицы ищут 12-летнего мальчика. Он пропал после инцидента с учителем в школе.

Все произошло в субботу, 16 октября. В отдел полиции обратилась женщина. По словам матери мальчика, он ушел из дома на улице Спирина днем в тот же день. Она добавила, что все произошло после того, как школьный учитель отругал ребенка за плохие оценки.

Как сообщает «Фонтанка», на следующий день мальчика не раз видели во дворе дома No14/2 на Спирина. Он звонит родным с разных номеров, однако о своем местонахождении пока молчит.

Известно, что рост школьника составляет 155 см. На нем были зелено-голубая куртка, белая шапка и серый шарф.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о подростках, которых искали в Петербурге. Мальчики уже сбегали из дома.