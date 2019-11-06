В Петербурге пропали двое подростков, которые любят сбегать из дома

Девочка и мальчик исчезли практически одновременно.

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября. Как стало известно gazeta.spb.ru, о пропаже 17-летнего парня заявила воспитательница лицея. О мальчике сообщается, что он живет в Центре содействия семейному воспитанию. Это не первый раз, когда подросток покидает учреждение.

В тот же день из дома ушла 17-летняя девочка, обо всем правоохранительным органам рассказал ее обеспокоенный отец. 11-классница, проживающая на Кононерском острове, тоже довольно часто пропадает.

Непонятно, были ли знакомы подростки. Сейчас полицейские делают все, чтобы найти их и вернуть домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге нашелся мальчик, который ушел из дома из-за нелюбви к хоккею. О пропаже пасынка в полицию 21 октября заявила 39-летняя женщина. Она сообщила, что ребенок ушел из дома после ссоры. Причиной конфликта стали занятия в хоккейной секции.