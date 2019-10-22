В Петербурге нашелся мальчик, который ушел из дома из-за нелюбви к хоккею

Мальчик ушел из дома после ссоры из-за секции хоккея. Фото: pixabay.com

Мальчик ушел из дома после ссоры из-за секции хоккея. Фото: pixabay.com

В Петербурге 22 октября нашли 12-летнего мальчика. Из дома он ушел после ссоры с родителями из-за того, что не хотел заниматься хоккеем.

«Найден. Жив. Благодарим всех за помощь!», — сообщили на форуме поискового отряда «Лиза Алерт».

О пропаже пасынка в полицию 21 октября заявила 39-летняя женщина. Она сообщила, что ребенок ушел из дома после ссоры. Причиной конфликта стали занятия в хоккейной секции.

Мальчик отправился на пробежку и не вернулся. Найти ребенка семья пыталась своими силами. Потерпев неудачу, они обратились в полицию и к волонтерам.

Ребенок пропал в районе Парашютной улицы в Приморском районе Петербурга. Одет он был в голубую куртку, голубые джинсы, футболку, синюю шапку и синие кроссовки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нашли 10-летнего мальчика. На след ребенка вышла полицейская овчарка по кличке Атака.