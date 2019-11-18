Преподаватель ветеринарной академии получил 2,5 года условно за взятки от студенток

Московский районный суд огласил приговор по делу преподавателя Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины Валентина Иванова. Его обвиняют в получении взяток от студенток.

В академии Иванов занимает должность заведующего кафедрой «Биологии, экологии и гистологии».

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2.5 года условно с испытательным сроком 4 года», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При вынесении приговора суд учел положительную характеристику Иванова на работе и его трудовые заслуги. Свою вину он признал и в содеянном раскаялся.

Суд установил, что 15 января 2018 года Иванов получил взятку от студентки в вестибюле станции метро «Московские ворота». За 11 тыс. рублей ей гарантировали хорошую оценку по «Гистологии».

Еще две студентки передали Иванову по 11 тыс. рублей через посредников 11 января и 29 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге экс-сотрудник налоговой получил условный срок за взятку.