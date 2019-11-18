Мужчина с разбитым глазом и его сообщник вынесли из цветочного в Шушарах медведя и зайца

В поселке Ленсоветовский Пушкинского района двое неизвестных похитили три плюшевых игрушки из цветочного магазина.

Все произошло в воскресенье, 17 ноября, в поселке Шушары. Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина с синяком под глазом и его сообщник пришли в магазин в 2 часа ночи. Они попросили продавщицу принести им букет цветов, однако он им был не нужен.

Мужчинам понравились игрушечные заяц и медведь, с которыми они и исчезли из магазина.

Теперь злоумышленников разыскивают оперативники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о мужчинах, которые справляли нужду в Фонтанку. Очевидцы были возмущены увиденным. Фотографии с места происшествия были опубликованы в одной из групп соцсети «ВКонтакте».