Суд вернул городу 2,5 тысячи квадратов, занятых «Зелеными дорогами»

Суд вернул городу 2,5 тысячи квадратов, занятых &#171;Зелеными дорогами&#187;
Новое здание Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Фото: gov.spb.ru

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение о возврате в собственность города участка площадью 2,5 тыс. кв. метров. Землю занимает ООО «Зеленые дороги».

С иском к ООО «Зеленые дороги» обратился прокурор Петербурга. Он сослался на то, что участок в Колпинском районе был занят без законных оснований.

Нарушения были выявлены в ходе проверки прокуратуры района. Результаты её послужили основанием для предъявления иска.

Суд с позицией ведомства согласился. Требования удовлетворены в полном объеме.

«В связи с наличием срока на обжалование решение в законную силу не вступило», — уточнили в Прокуратуре Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пяти районах Петербурга освободили земельные участки общей площадью 25 тыс. кв. метров. На них без правовых оснований размещались автостоянки.

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