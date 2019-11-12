В Петербурге от незаконных автостоянок освободили 25 тысяч квадратов

В Петербурге от незаконных автостоянок освободили 25 тысяч квадратов
В Петербурге снесли автостоянки. Фото: ККИ

В пяти районах Петербурга прошли рейды по освобождению земли от незаконных автостоянок. Участки они занимали без правовых оснований.

Всего с конца прошлой недели освобождено 25 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом (ККИ). Незаконные автостоянки были обнаружены в Московском, Выборгском, Невском, Фрунзенском и Красносельском районах.

Так, например, около 5 тыс. кв. метров занимала автостоянка у дома 29 на улице Ворошилова. Арендатор ранее заключил договор, однако в 2016 году он был расторгнут. С тех пор участок использовался незаконно.

В поселке Парголово автостоянку самовольно разместил индивидуальный предприниматель Керде В.Б. Он огородил участок площадью более 7 тыс. кв. метров. На территории автостоянки обнаружили будку охраны и шлагбаум.

Помимо этого, незаконные автостоянки были выявлены на проспекте Народного Ополчения, Софийской улице, улице Димитрова, Юннатов и Авангардной. Некоторые из пользователей участки освободили добровольно.

Фото: ККИ
Фото: ККИ

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шуваловском проспекте снесли незаконный автосервис.

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