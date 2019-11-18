Тело туриста из России прибило к берегу на пляже в Гоа

Тело туриста из России прибило к берегу на пляже в Гоа
Тело прибило к берегу. Фото: pixabay

Российский турист умер на пляже Арамболь в Индии. Тело 64-летнего мужчины прибило к берегу.

Все произошло в воскресенье, 17 ноября, в штате Гоа. По предварительным данным, у отдыхающего случился сердечный приступ.

Как сообщает NDTV, тревогу забила его супруга. Женщина сообщила спасателям о пропаже мужа, после чего начались его поиски. В результате мужчина был замечен в море недалеко от береговой линии.

Туриста вытащили из воды и доставили в ближайшую больницу, чтобы оказать необходимую помощь, однако было уже поздно. Мужчина умер в медцентре.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обнаружении трупа в Неве. Он был в двух штанах.

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