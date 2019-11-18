Трое неизвестных ограбили молодого таксиста на 52 тысячи в Пушкинском районе

Трое неизвестных ограбили молодого таксиста на 52 тысячи в Пушкинском районе
Молодой человек, занимающийся частным извозом, обратился в полицию 18 ноября. Фото: pixabay

В Петербурге трое пассажиров ограбили таксиста. Неизвестные угрожали расправой.

Преступный инцидент произошел утром 13 октября у дома №9 на Московском шоссе. В отдел полиции в Пушкинском районе 21-летний мужчина обратился почти спустя месяц. По словам таксиста, к нему в автомобиль KIA Rio сели трое мужчин. Он добавил, что неизвестные начали угрожать и похитили у него 52 тыс. рублей, после чего скрылись.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в настоящее время сотрудники полиции начали проверку по данному факту и розыск злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об угонщике каршеринга, который сбил сотрудника полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти розыск такси
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