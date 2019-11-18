В отношении угонщика каршеринга, сбившего полицейского, возбудили уголовное дело

При досмотре у молодого человека изъяли пакет с синтетическим наркотиком массой 2,7 грамма. Фото: Pixabay

При досмотре у молодого человека изъяли пакет с синтетическим наркотиком массой 2,7 грамма. Фото: Pixabay

В Петербурге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В результате расследования выяснилось, что к совершению этого преступления причастен 22-летний молодой человек, сообщили gazeta.spb.ru в Следственном комитете по Петербургу. Сейчас он заключен под стражу, решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

Напомним, вечером 15 ноября в полицию заявили об угоне каршерингового автомобиля BMW. Машину заметили сотрудники дорожной полиции под Юкками на Выборгском шоссе.

По версии следствия, пытаясь избежать уголовной ответственности за угон каршеринговой иномарки, совершил наезд на сотрудника полиции, пытавшегося его задержать. После этого началась погоня со стрельбой.

«Своими действия подозреваемый причинил сотруднику ушиб мягких тканей ног, а также физическую боль», — сообщили в Следственном комитете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель Ленобласти, который накануне пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на угнанной каршеринговой иномаркой после наезда на полицейского, оказался причастным к незаконному обороту наркотиков.