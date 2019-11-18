Развязку КАД с Московским шоссе будут перекрывать две ночи подряд

Дорожники полностью перекроют оба направления магистрали и пять съездов на развязке КАД с Московским шоссе, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Оба направления основного хода КАД и пять съездов на пересечении с Московски шоссе будут полностью перекрыты. Причина в проведении работ по демонтажу и монтажу высоковольтных воздушных линий.

Перекрытие в оба направления КАД и пяти съездов будет осуществляться в ночь на 20 ноября и в ночь на 21 ноября. Время перекрытия: 01:00 – 01:20, 02:00 – 02:20, 03:00 – 03:20, 04:00 – 04:20.

Для проезда на указанное время будут закрыты следующие съезды:

съезд № 3 с внутреннего кольца на Московское шоссе;

съезд № 4 с Московского шоссе на внутреннее кольцо;

съезд № 5 с внешнего кольца на Витебский проспект;

съезд № 6 с Витебского проспекта на внешнее кольцо;

съезд № 12 с Витебского проспекта на внутреннее кольцо.

Автомобилистам приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ГАТИ рассказали об ограничениях движения в Петербурге в ноябре.