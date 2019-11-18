Марина Шишкина просит Генпрокуратуру РФ проверить транспортную реформу Петербурга

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить транспортную реформу Петербурга. По её мнению, в действиях петербургских властей могут быть признаки коррупции.

В обращении она указала, что в заключении регионального управления Федеральной антимонопольной службы говорится что планируемая реформа может противоречить требованиям действующего законодательства. Речь идет об искусственном ограничении конкуренции в данной сфере и формировании монополии СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

«Прошу проверить, соответствует ли действующему законодательству решение Правительства Санкт-Петербурга о фактически двукратном взыскании платы за проезд с граждан – сначала в виде налоговых отчислений, затем – при непосредственном приобретении билета», — говорится в обращении.

В случае выявления нарушения, Шишкина просит выдать представление губернатору Петербурга Александру Беглову и проверить на наличие коррупционной составляющей должностных лиц, участвующих в разработке транспортной реформы.

Ранее петербургское УФАС выдало предостережение вице-губернатору Эдуарду Батанову и главе комитета по транспорту Александру Головину в связи с предстоящей транспортной реформой.

Ведомство обращает внимание на то, что ликвидация коммерческих маршрутов может привести к закрытию ряда организаций, а также к развитию нелегального рынка таких перевозок. Кроме того, в ведомстве предупредили, что транспортная реформа может привести к результатам, противоречащим национальному плану развития конкуренции. В частности, положениям нацплана противоречит запрет на наружную рекламу на подвижном составе. Мера может лишить перевозчиков дополнительного заработка, что приведет к росту тарифов на перевозки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что транспортная реформа заинтересовала Управление федеральной антимонопольной службы по Петербургу. Ведомство рассматривает вопрос о выдаче предостережения о недопустимости действий органам власти.