Федор Емельяненко рассказал, когда завершит карьеру

Боец заверил, что до этого момент остается совсем немного времени – впереди еще несколько поединков и все.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Обо всем сообщает RT. Боец MMA Федор Емельяненко отметил, что до завершения карьеры осталось совсем немного боев. Он также подчеркнул, что для продолжения у него слишком солидный возраст. Несмотря на цифры, Емельяненко чувствует себя хорошо и здоровье ему позволяет принять участие в будущих поединках.

Напоминаем, что в этом году бойцу исполнилось 43 года. За плечами у него более 40 поединков, из которых только шесть завершились поражениями.

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