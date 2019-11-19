Ученые из США вывели точную формулу перевода возраста собак в человеческий

Исследователи из Сан-Диего провели эксперимент, в ходе которого выяснили биологический возраст собак. В исследовании приняли участие 104 лабрадора в возрасте от 4-х недель до 16 лет.

Исследование показало, что у животных в ДНК накапливают метильные группы. С помощью данного открытия удалось узнать возраст лабрадоров, участвующих в эксперименте.

Ученые вывели формулу для перевода возрастов: возраст человека = 16 * ln (возраст собаки) + 31

Таким образом, 5 лет жизни лабрадора равны 57 годам человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что во Флориде собака вернулась к своим хозяевам спустя 12 лет.