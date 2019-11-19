Американские астронавты не вошли в экипажи кораблей «Союз»

Полностью российский экипаж полетел в космос в последний раз в 2000. Фото:Pixabay

Полностью российский экипаж полетел в космос в последний раз в 2000. Фото:Pixabay

Впервые за 19 лет иностранные астронавты не вошли в экипажи «Союза». В 2020 и 2021 году на МКС смогут отправиться только российские астронавты.

Глава НАСА направлял письмо главе Роскосмоса с просьбой предоставить по одному месту для американских астронавтов на кораблях «Союз» из-за задержки полетов американских кораблей.

На данный момент, в утвержденном списке все места в «Союз МС-17» занимают русские астронавты.

В том случае, если Роскосмосом будет принято решение о том, что на «Союзе» не будет предоставлено место иностранным астронавтам, на станцию отправится только российский экипаж. Это будет первый случай за все годы эксплуатации МКС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в следующем месяце «Роскосмос» запустит в космос стеклянный шар «Блиц-М». Аппарат предназначен для уточнения гравитационного поля планеты.