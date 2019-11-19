Британские ученые создали осязаемые голограммы

Ученые из Сассекского университета Великобритании смогли создать голограммы, которые можно не только увидеть, но и услышать и потрогать.

В своей разработке они использовали ультразвуковые датчики для генерации звуковых волн, которые управляют полистироловым шариком. Шарик перемешается под воздействием звуковых волн, создавая голограммы.

Голограммы могут издавать звуки, а также их можно потрогать. Например, при введении руки в область голограммы можно ощущить дуновение ветра от взмаха крыльев бабочки.

Ученые считают, что данная система может пригодиться и помочь в развитии биомедицины, архитектуры, дизайна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что гимнастика для завтрака является более полезной и эффективной для организма. Небольшая гимнастика после пробуждения снижает риск развития многих заболеваний.