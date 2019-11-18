Ученые рассказали, что гимнастика до завтрака является более эффективной и полезной для организма

Утренняя зарядка влияет на настроение и придает бодрости. Ее пользу подтвердили британские ученые, они рассказали, что небольшая гимнастика после пробуждения снижает риск развития многих заболеваний.

Оказалось, что зарядка до завтрака воздействует на организм значительно эффективнее, чем разминка в течение дня. В результате эксперимента специалисты выяснили, что такая гимнастика снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Как сообщает Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ученые разделили участников на три группы. Первые выполняли упражнения до завтрака, вторые – после, а остальные не прибегали к физической активности.

За 1,5 месяца первые две группы, как и следовало предполагать, избавились от некоторой части лишнего веса. Однако результаты эксперимента показали еще кое-что: у группы, занимающейся спортом после пробуждения, уровень инсулина в крови снижается особенно сильно.

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