Шведские ученые разрабатывают пластырь для выявления рака кожи

Шведские ученые разрабатывают пластырь для выявления рака кожи
Ученые работают с фармацевтическими компаниями. Фото:pixabay.com

Ученые из Шведского университета занимаются разработкой пластыря, который сможет анализировать подозрительные родинки.

Благодаря данному средству можно будет прекратить применять биопсию. Исследование родинок с помощью пластыря позволит узнать результаты изучения спустя несколько минут. Это намного быстрее, чем с помощью метода биопсии.

Ученые надеятся, что рак кожи будет намного легче обнаружить на ранней стадии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что ученые раскрыли секрет долгой жизни. Оказалось, что особенные иммунные клетки отвечают за долголетие и защищают от многих болезней.

исследование рак ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Хакеры могут взломать телефоны на Android через наушники
Шведские ученые разрабатывают пластырь для выявления рака кожи
Ученые раскрыли секрет долгой жизни
В Выборгском районе Ленобласти загорелся частный дом
В Вырице столб повис на проводах над дорогой
В Выборге случился пожар в здании мировых судей
Иномарки пострадали из-за прорыва трубы с кипятком на Витебском проспекте
Ученые из США нашли новый метод борьбы с поражениями печени