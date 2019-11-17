Шведские ученые разрабатывают пластырь для выявления рака кожи

Ученые из Шведского университета занимаются разработкой пластыря, который сможет анализировать подозрительные родинки.

Благодаря данному средству можно будет прекратить применять биопсию. Исследование родинок с помощью пластыря позволит узнать результаты изучения спустя несколько минут. Это намного быстрее, чем с помощью метода биопсии.

Ученые надеятся, что рак кожи будет намного легче обнаружить на ранней стадии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что ученые раскрыли секрет долгой жизни. Оказалось, что особенные иммунные клетки отвечают за долголетие и защищают от многих болезней.