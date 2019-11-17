Ученые раскрыли секрет долгой жизни

Анализ был проведен среди супердолгожителей и людей в возрасте 50-80 лет.Фото: pixabay

Анализ был проведен среди супердолгожителей и людей в возрасте 50-80 лет.Фото: pixabay

Китайские ученые выяснили, что особенные иммунные клетки отвечают за долголетие.

В ходе анализа РНК было выявлено наличие особого вида иммунных клеток у долгожителей. Данные клетки защищают человека от многих болезней, имеют способность бороться с опухолями и охраняют здоровые клетки от вирусов.

Исследование показало, что у долгожителей количество таких клеток намного больше, чем у людей в возрасте от 50 до 80 лет.

Ученым стало понятнее каким образом долгожители защищаются от рака и инфекций, благодаря данному исследованию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что американские ученые заявили, что в мире началась эпидемия суперинфекции. Угрозой для человека являются бактерии, которые резистентны к антибиотикам.