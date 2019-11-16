Американские ученые заявили о начале глобальной эпидемии суперинфекции

Американские ученые заявили о начале глобальной эпидемии суперинфекции
В последние годы научные сотрудники не разработали ни одного нового антибиотика. Фото: pixabay

Американские ученые заявили, что в мире началась эпидемия суперинфекции. Угрозой для человека являются бактерии, которые резистентны к антибиотикам.

Как сообщает Science Alert, ссылаясь на доклад американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, такие бактерии ежегодно заражают три миллиона жителей Соединенных Штатов, из которых 35 тысяч человек в итоге умирают.

Ученые подсчитали, что резистентной к антибиотикам бактерией кто-то заражается каждые 11 секунд. Ситуацию осложняет то, что в последние годы научные сотрудники не разработали ни одного нового антибиотика. Сейчас смертность пытаются снизить, совершенствуя методы отслеживания передачи микробов в больницах.

Наиболее опасными считаются микробы Clostridioides difficile, устойчивые почти ко всем видам антибиотиков. Они становятся причиной смерти примерно половины заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли связь между верой в демонов и смертельными эпидемиями.

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