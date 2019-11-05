Ученые нашли связь между верой в демонов и смертельными эпидемиями

Вера людей в дьявола, колдовство и прочую нечисть связана с вероятностью возникновения в регионе эпидемий. Фото: pixabay

Вера людей в дьявола, колдовство и прочую нечисть связана с вероятностью возникновения в регионе эпидемий. Фото: pixabay

Ученые выяснили, что вера в существование дьявола, демонов и других представителей злых сил, распространена в тех странах, где чаще возникают инфекционных эпидемий.

Как сообщает Proceedings of the Royal Society B, исследователи пришли к выводу, что раньше общество боролось с эпидемиями при помощи суеверий.

В исследовании международной группы ученых приняли участие более трех тысяч студентов из 28 стран. Научные сотрудники выяснили, что вера людей в дьявола, колдовство и прочую нечисть связана с вероятностью возникновения в регионе заболеваний, среди которых, к примеру: холера, тиф, малярия или лихорадка денге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выявили связь между ночниками и смертельными заболеваниями. Использование ночника во время сна может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Такое заключение сделали ученые из японского Медуниверситета.