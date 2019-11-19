Житель Кемеровской области избил петербуржца ножкой от стула

В Адмиралтейском районе Петербурга задержан ранее судимый житель Кемеровской области, жестоко избивший петербуржца, сообщили в управлении МВД России по городу и области.

Несколько дней назал в больницу на улице Отважных поступил 41-летний мужчина в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него травмы головы и переломы.

В понедельник, 18 ноября, на 4-ой Красноармейской улице был задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Кемеровской области.

Задержанного изобличили в том, что вечером 16 ноября, возле дома №10 по улице 4-ая Красноармейская он избил потерпевшего деревянной ножкой от стула. ВОзбуждено уголовное дело.

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