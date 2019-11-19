Длительные полеты в космосе представляют угрозу жизни космонавтов

Обратный кровоток происходит в сосуде, из которого кровь вытекает из мозга. Фото:pixabay.com

Обратный кровоток происходит в сосуде, из которого кровь вытекает из мозга. Фото:pixabay.com

Исследователи пришли к выводу, что длительные полеты в космосе могут представлять опасность для здоровья космонавтов. Результаты работы группы ученых были опубликованы в JAMA Network Open.

Результаты исследования, в котором приняли участие 11 астронавтов, показали, что у 2-х из них был зафиксирован обратный кровоток в левой внутренней яремной вене. Внутренняя яремная вена является основным сосудом, выносящим кровь из полости черепа.

Как отмечалось в исследовании, все космонавты находились в среднем около 6 месяцев на МКС.

На данный момент, ученые предполагают, что подобные ситуации с космонавтами происходят из-за нарушения распределения жидкостей в условиях невесомости и смещения органов.

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